Roselei recebe vereador Elton Carvalho para discutir ações de apoio ao Cedin

O vice-prefeito e Secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Roselei Françoso se reuniu na última quinta-feira, 9, com o vereador Elton Carvalho para discutir ações de apoio ao Cedin (Centro de Desenvolvimento de Indústrias Nascentes), focados em impulsionar o crescimento de startups na nossa cidade.

Durante o encontro Elton explicou que atualmente aquele espaço cedido pelo estado ao município está sendo subutilizado, hoje apenas uma empresa ocupada as instalações e que se faz necessário rever a lei que regulamenta o uso do espaço.

Roselei agradeceu a presença do vereador para tratar de um tema de tamanha relevância para o município. “Eu quero agradecer o vereador Elton Carvalho por ter nos procurado com esse tema de extrema relevância para o desenvolvimento da cidade de São Carlos, ocupação política de emprego de geração de oportunidades, para mim essa questão chega em um bom momento onde estamos avaliando as questões contratuais de uso de um equipamento público que deveria servir para atender aqueles que querem na verdade apresentar propostas de fato de desenvolvimento para a cidade de São Carlos”, explicou.

Ficou decidido que uma visita ao local será agendada nos próximos dias para garantir que o Cedin seja utilizado de forma eficaz e beneficie cada vez mais empreendedores.

