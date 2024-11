Roselei participa de reunião com membros do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação

Crédito: Divulgação

O vice-prefeito eleito, Roselei Françoso, participou na terça-feira, 12, da primeira reunião do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação (COMCITI) que é vinculado à Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação e composto por representantes de várias secretarias, entidades de classe, institutos de pesquisa, universidades públicas e privadas e tem como missão principal incentivar o desenvolvimento científico, tecnológico e a inovação, com vistas ao desenvolvimento sustentável da cidade, em apoio ao planejamento e a gestão da administração pública municipal.

No período pré-eleitoral, o conselho fez uma série de perguntas para todos os candidatos a prefeito e esse primeiro encontro com a nova gestão visou enfatizar a importância das ações futuras com relação à ciência, tecnologia e inovação.

Na ocasião Roselei reiterou o compromisso com a entidade, enfatizando a importância do plano de governo para a ciência, tecnologia e inovação na nova gestão e ressaltou a necessidade de novas reuniões após a composição do novo governo.

“Nós tivemos a oportunidade durante o período eleitoral, quando formulamos o plano de governo de abordar esses temas e hoje representando o prefeito eleito Netto Donato, verificamos que estamos no caminho certo, nós ouvimos todas as demandas de conhecimento, tecnologia, inovação, de ciência e uma série de pautas que foram elencadas durante a campanha e respondemos, dentro daquilo que estava previsto no plano de governo como questões climáticas, educação, recursos humanos, sustentabilidade”, explicou.

Roselei ainda destacou as parcerias com universidades, da estrutura para a inovação, incentivos fiscais, apoios e projetos de inovação social. “São pontos importantes que fazem parte do plano de governo e que vamos tratar com a nova gestão e com as entidades envolvidas, eu particularmente agradeci muito o envolvimento da AEASC, do Sebrae da Associação dos Contabilistas, Santa Casa, Unicep, secretários e diretores da prefeitura, uma série de entidades que participaram hoje, querendo saber as propostas do próximo prefeito e foi muito bom participar esclarecer alguns pontos juntamente com o professor Tundisi e sua equipe, falando o que São Carlos tem de melhor”, finalizou Roselei.

O evento foi aberto ao público e contou ainda com a participação do secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação José Galizia Tundisi, do vereador Robertinho Mori representando a Câmara Municipal, membros da AEASC (Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São Carlos), Sebrae, Associação dos Contabilistas, Santa Casa, além dos integrantes do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação.

Leia Também