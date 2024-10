Roselei enaltece importância do sistema de monitoramento instalados nos distritos de São Carlos

Imagem captada pela câmera instalada em Santa Eudóxia, auxiliou a polícia a deter envolvidos em furto de moto - Crédito: Divulgação/GM

Na sessão da Câmara Municipal desta terça-feira, 22, o vereador Roselei Françoso (MDB), usou a Tribuna para enaltecer as instalações dos sistemas de monitoramento, por meio de câmeras de segurança nos distritos de Água Vermelha e Santa Eudóxia.

Os equipamentos auxiliaram as forças de segurança de São Carlos a deter cinco indivíduos, após furtarem uma moto no distrito de Santa Eudóxia.

Roselei cumprimentou o secretário municipal de Segurança Pública, Samir Gardini, pelo trabalho desenvolvido pelo sistema de monitoramento que está sendo implantado por toda a cidade, inclusive nos distritos e regiões rurais.

“Quero externar minha gratidão ao Coronel Samir pelas câmeras instaladas em toda a cidade, em especial essas em regiões distantes da sede do município. Na semana passada tivemos esse caso do furto de uma moto e as câmeras dos dois distritos, foram fundamentais para a detenção dos envolvidos e na recuperação da moto furtada, Investir em segurança pública é investir na qualidade de vida e no bem estar das pessoas”, enalteceu Roselei.

Atualmente a cidade é monitorada por 125 câmeras de monitoramento instaladas em pontos estratégicos, com tecnologia LPR (License Plate Recognition – Reconhecimento de Placa Veicular) que permite a leitura e gravação de placas de veículos em tempo real e Speed Dome que possuem zoom óptico, se movimentam por 360°, todas são controladas pelo Centro de Controle Operacional (CCO) da Guarda Municipal.

