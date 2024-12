Roselei enaltece conquista do Selo Ouro no Compromisso Nacional com a Alfabetização

Roselei com a Secretária Municipal de Educação Paula Knoff que estará no dia 17 recebendo o prêmio conquistado pela cidade - Crédito: Divulgação

A conquista do Selo Ouro no Compromisso Nacional com a Alfabetização pela Secretaria Municipal de Educação, foi enaltecido pelo vice-prefeito eleito de São Carlos, Roselei Françoso. A conquista concedida pelo Ministério da Educação (MEC) é um reconhecimento para as secretarias da Educação que implementam boas práticas e que adotam políticas, programas, estratégias e gestões públicas voltadas ao cumprimento das metas de alfabetização e redução de desigualdades previstas no Plano Nacional de Educação (PNE) e no CNCA.

Dividido nas categorias ouro, prata e bronze, foi concedido aos municípios que alcançaram entre 85 e 100 pontos. São Carlos obteve 91 pontos, um resultado que reflete o empenho e a dedicação de todos os envolvidos na educação das crianças do município.

“Quero parabenizar a todos os professores, gestores, estudantes e famílias da nossa rede municipal de ensino, que contribuíram para o desenvolvimento de todo o processo que nos concedeu essa conquista significativa”, comemorou Roselei.

A cerimônia de premiação está marcada para acontecer no dia 17 de dezembro, em Brasília (DF).

