Roselei acompanha reforma do Cemei José de Brito Castro em Santa Eudóxia

Crédito: Divulgação

Sempre atento as questões relacionadas a educação em São Carlos, o vereador Roselei Françoso (MDB), esteve acompanhando a reforma que está sendo realizada no Cemei José de Brito Castro no Distrito de Santa Eudóxia. O local atualmente atende mais de 200 crianças de fase 04 até 06 nos períodos manhã, tarde e integral.

No prédio estão sendo executados a restauração do reboco parte externa e interna, pintura interna e externa, instalação elétrica, revisão hidráulica, instalação de forro com manta térmica, revisão e recuperação do telhado, troca de 17 portas e serviço de serralheria.

A reforma teve início em abril deste ano, 65% das obras já foram realizadas e o término está previsto para a 1º quinzena de setembro.

Roselei que já foi aluno da escola, enalteceu o ritmo das obras e as melhorias realizadas na unidade. “Essa reforma é incrível e está em um ritmo bastante acelerado. Este Centro Educacional atende mais de 200 crianças diariamente, além de dezenas de crianças no Projeto Recreação. Eu estou acompanhando de perto essa transformação, e é emocionante para mim, pois lembro quando, como Secretário da Educação, autorizei o início da reforma. Me sinto muito honrado por ter contribuído para melhorar esse espaço tão importante para a comunidade de Santa Eudóxia. E mais ainda, por ter sido aluno dessa mesma escola nos anos 90. Para mim é orgulho ver o progresso e investimento na educação das nossas crianças”, concluiu Roselei.

