Rodson comemora a conquista de mais moradias para São Carlos

A Prefeitura Municipal de São Carlos recebeu nesta semana um convite do Governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas e do Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Branco, para a Cerimônia de Assinatura do Termo de Adesão ao Plano Estadual de Habitação, no qual São Carlos será contemplado com assinatura de convênio do Programa Casa Paulista, modalidade “Preço Social”. O evento acontecerá nesta quarta-feira, 3, no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo.

Esta parceria possibilitará que famílias de baixa renda adquiram sua casa própria a preços abaixo do mercado e de forma mais acessível. Os empreendimentos viabilizados serão parte das suas unidades disponibilizadas a preço social, além de contar com subsídios adicionais para todas as unidades.

De acordo com o Vereador Rodson Magno, a busca de novas moradias para o cidadão Sãocarlense sempre pontuou meu mandato. “Esta é uma luta do meu mandato como vereador. Habitação é prioridade, pois muitas pessoas sonham em ter sua casa própria”, finaliza Rodson.

