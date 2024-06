Raquel Auxiliadora comemora após STF decidir descriminalizar porte de maconha

Raquel Auxiliadora - Crédito: divulgação

Após o Supremo Tribunal Federal (STF) formar maioria para descriminalizar o porte de maconha para consumo nesta terça-feira (25), a vereadora Raquel Auxiliadora (PT) comemorou o ato na sessão da Câmara Municipal. A decisão do STF foi repudiada pelos vereadores Robertinho Mori (PSDB), João do Aracy (PRD) e Sergio Rocha (PRD).

A vereadora do PT afirmou que a decisão do STF é uma vitória à população negra e periférica. “Hoje é um dia histórico no Brasil. O Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria dos votos, pela descriminalização do porte de maconha para consumo pessoal. Essa é uma grande vitória à população preta, periférica do nosso país, tendo em vista que esta, sim, é criminalizada pelo uso de substância, não o playboy branco, pois este é visto como usuário e sai livre”, declarou.

Na sequência, o vereador Robertinho Mori associou liberação como um estímulo a prática de crime. “Acho que é um degrau amais para a criminalidade e outros problemas sérios que nós temos em relação ao usuário de produtos químicos. É uma atitude mesquinha dos nossos ministros”.

João do Aracy, por sua vez, repudiou o ato e testemunhou uma fatalidade na sua família. “Acho que a pessoa que aprova um projeto desse é porque não tem um dependente químico na família. Eu já tive um dependente químico na família, que morreu com 24 anos, foi uma tristeza enorme”.

Sergio Rocha fez críticas diretas ao ministro Alexandre de Moraes. Eu repudio o STF, o ministro careca, que é um ditador deste país, que é um puxadinho do PT e do PSOL, que decidi liberar 60g de maconha. Eu não quero isso para os nossos jovens nem para nossas crianças”.

