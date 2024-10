Quem são os 4 nomes cotados para suceder Marquinho Amaral no comando da Câmara Municipal

Possíveis sucessores -

Faltando pouco mais de dois meses para a próxima eleição do presidente da Câmara Municipal, os possíveis nomes que devem disputar o comando da Casa já se movimentam nos corredores para ganhar apoio dos vereadores.

O atual presidente da Câmara, Marquinho Amaral (Podemos), ficará no comando da Casa até o fim de 2024. No dia 1º de janeiro do próximo ano haverá uma nova eleição que decidirá quem sucederá o vereador do Podemos.

São apontados como candidatos os vereadores Djalma Nery (PSOL), Lucão Fernandes (Progressistas) e JulioCesar (vereador eleito pelo PL) e Edson Ferraz, atual vice-prefeito e vereador eleito pelo MDB.

Djalma Nery, que recebeu 4.754 votos nas eleições, foi pela segunda vez o vereador mais votado e conquistou muito respeito e influência no Legislativo. Entretanto, a base aliada de Djalma conta com poucos vereadores, tais como Fernanda Castelano (vereadora eleita do PSOL), Raquel Auxiliadora (PT), Larissa Camargo (vereadora eleita do PCdoB) e Lineu Navarro (vereador eleito do PT).

Julio Cesar, que voltará a ser vereador após quatro anos fora do Legislativo, foi presidente da Câmara no biênio 2017-2018. O nome de Júlio, no entanto, não tem ganhado muito força nos corredores da Câmara, uma vez que, segundo vereadores, sua gestão como presidente foi muito centralizadora.

Atual vice-prefeito, o vereador eleito Edson Ferraz também não possui apoio político suficiente para assumir a cadeira de presidente da Câmara.

Por seu turno, Lucão Fernandes, que foi presidente da Câmara no biênio 2019–2020, é atualmente o nome mais forte para assumir novamente a cadeira da presidência do Legislativo. O portal São Carlos Agora ouviu alguns vereadores que disseram que Lucão é mais amistoso e consegue controlar os ânimos de vereadores em cenários de crise. De acordo com o apurado, Lucão já tem 11 votos garantidos.

O novo presidente da Câmara será eleito por maioria simples. Isso significa que, presente a maioria dos membros da Câmara (21 Vereadores), os parlamentares poderão votar, ou seja, não precisa da presença de todos os vereadores no dia da eleição para escolher o novo presidente.

Leia Também