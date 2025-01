Pela terceira vez, Lucão Fernandes se torna presidente da Câmara

Lucão Fernandes foi eleito presidente da Câmara - Crédito: Abner Amiel

O vereador Lucão Fernandes (PP) será presidente da Câmara Municipal de São Carlos pela terceira vez. O parlamentar foi empossado por volta das 13h desta quarta-feira (1°) no Edifício Euclides da Cunha. O vereador do PP será presidente do Legislativo no biênio 2025-2026.



A chapa 1 de Lucão venceu a chapa 2, da noviça vereadora Larissa Camargo (PCdoB) por 16 votos a 5 votos. A chapa de Camargo era composta pelos vereadores Djalma, Raquel Auxiliadora, Fernanda Castelano e Lineu Navarro.

Liderada por Lucão, a nova Mesa Diretora é integrada pelos vereadores Bruno Zancheta ( vice-presidente), Sergio Rocha (segundo vice-presidente), Edson Ferraz (primeiro secretário) e Bira ( segundo secretário). Fernandes já foi presidente da Câmara nos períodos de 2015 a 2016, 2019 a 2020.

