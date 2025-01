Novas nomeações são publicadas no Diário Oficial de São Carlos

Compartilhar no facebook

A edição de 4 de janeiro de 2025 do Diário Oficial de São Carlos traz diversas nomeações realizadas pelo prefeito Antonio Donato Netto para cargos estratégicos na administração municipal. As mudanças abrangem diferentes secretarias e órgãos, com o objetivo de fortalecer a gestão pública.

Nomeações de destaque:

Dhony Oliveira Souza : Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal.

: Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal. Rita de Cássia do Carmo Guimarães : Chefe de Gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia.

: Chefe de Gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. Roberto Rado : Secretário Municipal Adjunto de Trabalho, Emprego e Renda.

: Secretário Municipal Adjunto de Trabalho, Emprego e Renda. Tiago Francisco Moreno : Diretor do Departamento de Promoção da Inovação.

: Diretor do Departamento de Promoção da Inovação. Marco Aurélio Penteado : Secretário Municipal Adjunto de Ciência e Tecnologia (a partir de 6 de janeiro de 2025).

: Secretário Municipal Adjunto de Ciência e Tecnologia (a partir de 6 de janeiro de 2025). Ricardo José dos Santos : Diretor do Departamento de Desenvolvimento da Indústria e Comércio Local.

: Diretor do Departamento de Desenvolvimento da Indústria e Comércio Local. Francisco Maricondi Neto: Diretor do Departamento Administrativo da Procuradoria-Geral do Município.

Mudanças em outros órgãos:

Na Fundação Pró-Memória, foram anunciadas exonerações e novas nomeações:

Artur Moreira Cotrim foi nomeado Diretor do Departamento de Divulgação.

foi nomeado Diretor do Departamento de Divulgação. O ex-vereador Roberto Mori Roda assumirá como Diretor do Departamento de Arquivo e Museu.

No Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), Rita de Cassia Camargo foi nomeada Superintendente de Administração.

