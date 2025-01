Newton Lima confirma pré-candidatura a deputado estadual

Newton Lima diz que vai concorrer em 2026 - Crédito: Sca

O ex-prefeito de São Carlos e ex-deputado federal Newton Lima (PT), que obteve quase 51 mil votos no dia 6 de outubro do ano passado, perdendo as eleições para Netto Donato (PP), confirmou, em entrevista à uma emissora de rádio na manhã desta terça-feira, 21 de janeiro que será candidato a deputado estadual no próximo ano.

Newton também ressaltou que irá fazer dobradinhas com os candidatos a deputado federal Edinho Silva, ex-prefeito de Araraquara, o ministro do Desenvolvimento Agrária, Paulo Teixeira e do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

O petista afirmou ainda que torce para que Netto Donato faça um excelente governo e deixou claro que irá, juntamente com as lideranças da Frente Ampla que apoiou sua candidatura, organizar propostas para São Carlos e acompanhar o desempenho da atual gestão municipal.

Ele também comemorou mais uma vez a eleição de cinco vereadores de esquerda – Djalma Nery (PSOL), Fernanda Castellano (PSOL), Raquel Auxiliadora (PT), Lineu Navarro (PT) e Larissa Camargo (PC do B).

Leia Também