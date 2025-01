Netto toma posse e afirma que saúde é educação são prioridades

Netto é Roselei tomaram posse nesta terça-feira - Crédito: Divulgação

Na manhã desta quarta-feira (1º), Netto Donato assumiu oficialmente o cargo de prefeito de São Carlos, destacando as prioridades de sua gestão. Em seu discurso, o novo prefeito enfatizou as ações iniciais para enfrentar problemas crônicos da cidade, como enchentes e a falta d'água. "Esses dois pontos a gente já tem feito trabalhos para resolver, o Airton resolveu por um período e agora eu estou assumindo daqui para frente, e também as zeladorias da cidade", afirmou.

Netto também destacou o compromisso com a limpeza urbana e o atendimento à população. "Nós temos que ter uma cidade bonita, uma cidade limpa, e esse vai ser um trabalho que eu vou cuidar diariamente. Saúde e educação são prioridades em todas as gestões, mas, principalmente, o atendimento humano e educado com a população de São Carlos, que é quem paga todo o nosso salário."

Habitação e déficit habitacional



Com um déficit habitacional de aproximadamente 20 mil moradias, o prefeito garantiu que já há projetos encaminhados junto aos governos federal e estadual. "Nós já temos algumas conquistas com o governo federal e com o governo do estado, que vieram no final desse ano, outras já estão sendo liberadas. Nós temos os projetos entregues e vamos continuar trabalhando para buscar cada vez mais moradias aqui na cidade de São Carlos."

A pasta da habitação social será comandada por Rodson Magno, enquanto a Prohab terá Marquinhos Amaral como presidente a partir de 20 de janeiro. Netto ressaltou a necessidade de integração entre setores para atender à demanda habitacional.

Plano diretor e planta genérica



Questionado sobre a revisão do plano diretor, Netto afirmou que a atualização será realizada com cautela: "Nenhuma mudança brusca, mas sim olhar e ver se a cidade está sendo atendida com a legislação que existe hoje." Sobre a planta genérica, que pode impactar o IPTU, o prefeito foi enfático: "Não haverá aumento de imposto algum. Se houver atualização, será para corrigir casos em que propriedades não comunicaram mudanças à prefeitura."

Desenvolvimento econômico e geração de empregos



A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia será comandada pelo vice-prefeito Roselei. Netto destacou a importância da pasta para atrair empresas e fomentar a economia local. "Isso é o carro-chefe da nossa prefeitura e é assim que a gente consegue trazer mais recursos para a cidade de São Carlos."

Entre os planos está a criação de um novo distrito industrial, mas o prefeito ressaltou a necessidade de resolver os problemas do distrito atual e definir o modelo ideal para a cidade. "A gente precisa ter um planejamento para saber se é um modelo tecnológico, de indústrias ou outro perfil. Tudo será feito com base em dados, pesquisas e indicadores."

Netto concluiu reafirmando o compromisso de sua gestão em buscar alternativas para aumentar a arrecadação sem onerar o contribuinte, focando em ações que melhorem a qualidade de vida e o desenvolvimento econômico da cidade.

