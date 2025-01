Netto nomeia equipe com 60 cargos de confiança, com 18 secretários adjuntos

Bragatto: ele é um dos destaques da equipe de secretários adjuntos - Crédito: Reprodução/Instagram

Foi publicado hoje o DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO de São Carlos com as portarias de nomeações dos membros da equipe de governo do prefeito Netto Donato. Ele nomeou os 23 secretários municipais titulares, 18 secretários adjuntos, além de chefes e diretores de Departamento.



Entre os secretários adjuntos aparecem figuras conhecidas nos meios políticos, como Glória Regina Medeiros Saratt, mais conhecia como “Glorinha”, que assume a Secretária Municipal Adjunta de Transparência e Comunicação: Glória Regina Medeiros Saratt Schmidt; Gustavo Miguel Curvelo, que atuou na assessoria de imprensa na campanha de Netto e agora é nomeado como Secretário Municipal Adjunto de Administração Regional.



Também teve destacada participação na campanha eleitoral, principalmente nos programas de rádio e TV, o jornalista Luís Antonio Marcon Garmêndia, que agora é o Secretário Municipal Adjunto de Turismo. No último governo de Airton Garcia ele, durante certo período, assumiu cargo semelhante.

O Secretário Municipal Adjunto de Segurança Pública será Paulo Cesar Belonci, que já atuava na mesma Pasta quando o secretário titular era Samir Gardini, que comandou a pasta nas duas gestões de Airton, mas que não segue com Netto.



Para Secretário Municipal Adjunto de Relações Legislativas se destaca Walcinyr Bragatto, ex-vereador, ex-secretário de várias pastas e ex-candidato a prefeito de São Carlos.

GESTÃO NETTO DONATO

Cargos Nomeados

Secretarias Municipais

1. Secretária Municipal de Gestão de Pessoas: Ana Beatriz Sodelli

2. Secretária Municipal das Famílias: Ana Paula Vaz Panhoca

3. Secretário Municipal Especial de Infância e Juventude: Emerson Leandro de Morais

4. Secretário Municipal de Esporte: Fernando Henrique da Silva Carvalho

5. Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania: Gisele Santucci

6. Secretário Municipal de Gestão da Cidade e Infraestrutura: João Batista Muller

7. Secretário Municipal do Clima e Meio Ambiente: José Wamberto Zanquim Junior

8. Secretária Municipal de Gestão Pública e Integração Governamental: Laurie Tacin Lubek

9. Secretário Municipal de Saúde: Leandro Luciano dos Santos

10.Secretário Municipal de Cultura e Turismo: Leandro Wexell Severo

11. Secretário Municipal de Justiça: Lucas Ferreira Leão

12. Secretário Municipal de Conservação e Qualidade Urbana: Marcelo Silveira Targas

13. Secretário Municipal de Fazenda: Mário Luiz Duarte Antunes

14. Secretário Municipal de Cidade Inteligente e Transparência: Mateus de Aquino

15. Secretário Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana: Michael Teruo Yabuki

16. Secretária Municipal de Educação: Paula Tayssa Knoff

17. Secretário Municipal da Pessoa com Deficiência e Paradesportos: Rafael de Almeida Leme

18. Secretário Municipal de Habitação Social e Regularização Fundiária: Rodson Magno do Carmo

19. Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia: Roselei Aparecido Françoso

20. Secretário Municipal de Relações Legislativas: Waldomiro Antonio Bueno de Oliveira

21. Presidente da Fundação Educacional São Carlos (FESC) - Eduardo Antonio Teixeira Cotrim

22. Diretora Presidente da Fundação Pró-Memória de São Carlos - Maria Isabel Alves Lima

23. Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) - Derike Rafael Contri

Chefias e Direções

21. Chefe de Gabinete do Prefeito: Mirella de Oste

22. Assessora do Prefeito: Ana Carolina da Costa Maglio

23. Assessor do Prefeito: Carlos Ernesto Paulino

24. Assessora do Prefeito: Fabiana Tadeu Colmati

25. Assessor do Prefeito: José Galizia Tundisi

26. Assessor do Prefeito: Rodolfo Hernane Ometto

27. Chefe de Gabinete da Secretaria de Conservação e Qualidade Urbana - Talita Ferrarini

28. Chefe de Gabinete da Secretaria de Cultura e Turismo - Vanessa Passucci Morani

29. Chefe de Gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania - Ronaldo Pacheco

30. Chefe de Gabinete da Secretaria de Fazenda - Tiago Canali de Miranda

31. Chefe de Gabinete da Secretaria de Gestão Pública e Integração Governamental - Arayna de Fátima Pinto

32. Chefe de Gabinete da Secretaria de Relações Legislativas - Giuvana Alessandra Munno

33. Chefe de Gabinete da Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana - Fernando Cesar Napolitano

34. Procuradora-Geral do Município: Aretha Cristina Contin dos Santos

35. Procurador-Geral Adjunto do Município: Ricardo Suzuki Brondi

36. Corregedor do Município do Sistema de Controle Interno: Guilherme Cirino Picchi Salgado

37. Ouvidora do Município do Sistema de Controle Interno: Juliana Karina Navari

Secretários Adjuntos

31. Secretária Municipal Adjunta de Transparência e Comunicação: Glória Regina Medeiros Saratt Schmidt

32. Secretário Municipal Adjunto de Cidade Inteligente: Cristiano Alessandro Toniolo Pedrino

33. Secretário Municipal Adjunto do Clima e Meio Ambiente: Robson Carnicer Parzanes

34. Secretário Municipal Adjunto de Administração Regional: Gustavo Miguel Curvelo

35. Secretário Municipal Adjunto de Conservação e Qualidade Urbana: Leonardo Marques Orlando

36. Secretário Municipal Adjunto de Turismo: Luís Antonio Marcon Garmendia

37. Secretária Municipal Adjunta de Cultura: Valeria Cristina Mazzola

38. Secretário Municipal Adjunto de Desenvolvimento Social e Cidadania: Luciano Augusto Ortega

39. Secretária Municipal Adjunta de Administração Financeira e Orçamentária: Queren Bruna Leal dos Santos Pereira

40. Secretário Municipal Adjunto de Receitas e Rendas: Marcio Roberto Faustino

41. Secretário Municipal Adjunto de Gestão de Pessoas: João Carlos de Oliveira

42. Secretária Municipal Adjunta de Convênios e Relações Federativas: Paula Regina Corso

43. Secretário Municipal Adjunto de Planejamento: Felipe Bauer Granai

44. Secretária Municipal Adjunta de Integração Governamental: Mirian Cristina Thomé Spadacini

45.Secretário Municipal Adjunto de Políticas Públicas: Felipe Herminio Fausto

46. Secretário Municipal Adjunto de Segurança Pública: Paulo Cesar Belonci

47. Secretário Municipal Adjunto de Relações Legislativas: Walcinyr Bragatto

48. Secretária Municipal Adjunta de Justiça: Jaqueline Costa Silva Freitas

Diretores de Departamentos

49. Diretor do Departamento de Convênios: Thais Perazolo Bebber

50. Diretor do Departamento de Gestão de Políticas Públicas: Marcos Francisco Fragali Pane

51. Diretor do Departamento de Logística Executiva do Gabinete do Prefeito: Wilfredo José Martins Leme Marques Filho

52. Diretor do Departamento de Licenciamento Ambiental: Gustavo Pedrino Braga

53. Diretora do Departamento de Gestão Ambiental e Climática: Giovana Deponte Galetti

54. Diretor do Departamento de Promoção Turística: Manoel Aparecido Virginio da Silva

55. Diretor do Departamento Administrativo: Hicaro Leandro Alonso

56. Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade: Marco Fábio Monteiro de Barros

57. Diretor do Departamento de Patrimônio e Almoxarifado: Everton Felix de Oliveira

58. Diretora do Departamento de Fiscalização e Acompanhamento: Pérola Luccas Conceição

59. Diretor do Departamento de Dívida Ativa: Maurício Ferreira Lourenço

60. Diretora do Departamento de Receitas Imobiliárias: Monique Francischini

