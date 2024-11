Netto e Roselei vão a Brasília em busca de recursos

Roselei, Damares Alves e Netto - Crédito: redes sociais

O prefeito eleito de São Carlos, Netto Donato (PP) e o vice-prefeito eleito, Roselei Françoso (MDB) estiveram nesta terça-feira 5 de novembro, em Brasília, onde fizeram vários contatos políticos com lideranças do Governo Federal em busca de recursos.

No Ministério das Cidades, ambos foram recebidos pelo secretário nacional de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Carlos Tomé Júnior. Netto e Roselei reforçaram reivindicações para as obras contra as enchentes. Ambos também estiveram no Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, que é comandado pelo ministro Waldez Góes. Netto e Roselei aproveitaram a presença na capital federal para agradecer ao apoio e reforçar a parceria com a senadora Damares Alves (REPUBLICANOS), que tem grandes ligações com São Carlos. "Além de agradecer pelo apoio e pela torcida durante nossa campanha, já começamos a trabalhar! Conversamos sobre a criação de políticas públicas que protejam nossas crianças, nossos idosos, as mulheres são-carlenses e as pessoas com necessidades especiais", disse Netto em suas redes sociais.

