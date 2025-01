Netto Donato participa da mesa redonda da Conferência Municipal contra a Emergência Climática

Crédito: Divulgação

O prefeito Netto Donato e a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Herica Ricci Donato, participaram na noite da última quarta-feira, 15, juntamente com o secretário de Meio Ambiente, Júnior Zanquim, na Câmara Municipal, da mesa redonda,

etapa preparatória da 5ª Conferência Municipal de Meio Ambiente, cujo tema é “Emergência Climática e o Desafio da Transformação Ecológica”.

Também participaram da mesa redonda o promotor Flávio Okamoto (Ministério Público-MPSP), Prof. Dr. Celso Maran (UFSCar), Ellen Carulli (UFABC) e Liane Printes (CGEA), o assessor especial de gabinete do prefeito Netto Donato, Profº Drº José Galizia Tundisi e os vereadores Paulo Vieira e Larissa Camargo.

A Conferência Municipal é uma das etapas mais importantes da 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente (CNMA) e tem como objetivo incentivar a ampla participação da população na construção de propostas para enfrentar os desafios climáticos, além de eleger delegados que representarão o município na etapa estadual.

O prefeito Netto Donato abriu a etapa preparatória da Conferência falando da colaboração de São Carlos para a Conferência Nacional. “Diante da emergência climática, as ações precisam ser integradas e abrangentes. A crise climática é o maior desafio coletivo da humanidade, e enfrenta-la exige conhecimento. Neste contexto os cientistas e pesquisadores das nossas universidades desempenham um papel fundamental, tanto na compreensão do problema quanto na indicação de soluções práticas e eficazes. Inclusive já solicitei a Secretaria do Clima e Meio Ambiente a elaboração de um plano municipal de adaptação às mudanças climáticas”.

Para o Prof. Dr. José Galizia Tundisi o papel principal das conferências é coletar informações ambientais e propor novas políticas públicas fundamentadas com a participação coletiva da população e das universidades. “É importante pensar em modelagem matemática e ecológica, o que vai ajudar a ter a condição de melhorar as políticas públicas através da ciência e tecnologia”, acredita o pesquisador.

Júnior Zanquim, secretário do Clima e Meio Ambiente, falou dos eixos da Conferência. “Cinco eixos centrais vão orientar as discussões: mitigação, adaptação e preparação para desastres, justiça climática, transformação ecológica, e governança e educação ambiental. “Vivemos um momento de diversidade climática e precisamos encontrar caminhos para evoluir de maneira sustentável. Teremos a participação de docentes, de universidades, da população, de ONGs e associações. No sábado vamos realizar as votações e também a eleição dos delegados”, esclareceu Zanquim.

“Precisamos dar nossa contribuição para que as mudanças climáticas não atinjam tão gravemente as pessoas. É fundamental debatermos, principalmente em São Carlos, onde temos grandes universidades, os efeitos das mudanças climáticas. Aqui já sentimos essas mudanças de perto com enchentes e queimadas. Então precisamos que a classe política realize as conferências para a aplicação de novas políticas públicas”, ressaltou Flávio Okamoto, promotor público.

Durante a Conferência, que será realizada no próximo sábado, 18, das 8h às 18h, na UFSCar, no auditório do Núcleo de Apoio à Pesquisa (NAP). Qualquer brasileiro ou brasileira maior de 16 anos pode participar da conferência e votar nos/nas delegados/as. Poderão ser levantadas, por município, até dez propostas, sendo duas para cada um dos eixos temáticos. As propostas priorizadas serão encaminhadas para a Comissão Organizadora Estadual e serão incluídas no Caderno de Propostas que será debatido nas Conferências Estaduais.

