Marquinho Amaral destina recursos economizados pela Câmara para compra de Van para a APAE de São Carlos

Gestão de Marquinho destina recursos de duodécimo para a Apae - Crédito: Divulgação

O presidente da Câmara Municipal, vereador Marquinho Amaral, anunciou um repasse no valor de R$ 300 mil à Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), referentes ao duodécimo do Legislativo, para a aquisição de um veículo tipo Van para atender aos alunos da instituição. O repasse, mediante celebração de parceria com a secretaria de Educação, foi aprovado pelos vereadores.

Segundo Marquinho, a verba repassada à Apae é fruto da economia de todos os funcionários e vereadores da Câmara, que tiveram consciência da real necessidade dos gastos em seus gabinetes. O montante, que retornaria no final do ano para o Executivo, será destinado à Apae, reforçando o trabalho prestado à sociedade são-carlense.

A medida repete o procedimento adotado pelo presidente da Câmara com relação à Apae em sua gestão anterior (biênio 2013-2014), quando também foram destinados recursos do duodécimo, complementados posteriormente, permitindo a renovação da frota de veículos da entidade.

O duodécimo refere-se à parcela do orçamento anual destinada ao Legislativo Municipal, e a devolução dessa quantia ao Executivo, com direcionamento específico para uma instituição, demonstra um compromisso com a responsabilidade social e o bem-estar da população.

A Apae de São Carlos é uma entidade sem fins lucrativos que oferece atendimento especializado a pessoas com deficiência intelectual e múltipla. A instituição atua em diversas áreas, incluindo educação, saúde e assistência social, proporcionando serviços essenciais para o desenvolvimento e inclusão dessas pessoas na sociedade.

Ao direcionar recursos para a Apae, Marquinho Amaral evidencia uma gestão sensível às necessidades das entidades que prestam serviços essenciais à comunidade. Esse tipo de ação contribui para que a instituição dê continuidade ao serviço de excelência que realiza, sendo reconhecida por sua eficiência administrativa e qualidade de atendimento.

