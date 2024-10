Marquinho Amaral cumprimenta o juiz de Direito Antonio Benedito Morello pela posse como desembargador do TJSP

Antonio Benedito Morello ao lado dos colegas Klaus Arroyo e Maria Salete Corrêa Dias - Crédito: Divulgação

O presidente da Câmara Municipal, vereador Marquinho Amaral, cumprimentou o juiz titular da 1a.Vara Criminal de São Carlos, Antonio Benedito Morello, pela investidura no cargo de desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. Marquinho enalteceu a atuação do magistrado, cuja posse como desembargador ocorreu no último dia 17, ao lado de outros dois novos desembargadores, Klaus Marouelli Arroyo e Maria Salete Corrêa Dias.

O parlamentar assinalou que São Carlos se orgulha da conquista de Morello, que alcança o mais alto grau da carreira após mais de 30 anos de dedicação à Magistratura, com destacada atuação na Comarca de São Carlos. A cerimônia de posse foi presidida pelo desembargador Fernando Antonio Torres Garcia, presidente do TJSP.

“A conquista do Dr. Morello coroa uma carreira de profunda dedicação à magistratura, na qual se pautou pela honestidade, trabalho incessante e de absoluto compromisso de prestar relevantes serviços à Justiça”, disse Marquinho. O vereador informou que irá protocolar na Casa uma moção de congratulação para expressar a satisfação da coletividade são-carlense.

Antonio Benedito Morello nasceu em 1955, em Jaboticabal (SP). Formou-se em Direito pela Universidade de Ribeirão Preto, turma de 1977. Ingressou na Magistratura em 1979, como juiz substituto da 41ª Circunscrição Judiciária, com sede em Jaboticabal. Ao longo da carreira, também atuou em Ribeirão Bonito, Ituverava, São Carlos e na Capital.

