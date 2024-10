Marquinho Amaral continuará na política

O presidente da Câmara Municipal: cotado para integrar gestão de Netto Donatto e convidado para ajudar prefeitos da região - Crédito: divulgação

O vereador e atual presidente da Câmara Municipal de São Carlos, Marco Antônio Amaral, o Marquinho Amaral (PODEMOS) continuará na política em 2025. Apesar de ter sido o décimo primeiro candidato mais votado no dia 6 de outubro, o experiente parlamentar não conseguiu se reeleger. “Errei no cálculo. Em qualquer outro partido eu teria sido reeleito vereador. Por outro lado, conseguimos derrotar o PT. Além disso estou há 3 eleições com o prefeito eleito, Netto Donatto”, comentou.

Com a experiência de 32 nos na política, Marquinho é nome certo para reforçar o governo do prefeito eleito, Netto Donato (PP). Ele também tem recebido convites de prefeitos eleitos em municípios da região. “Com cargo ou sem cargo continuarei na vida pública. Continuaremos atuando de forma serena, sendo o cidadão e amigo de todos, como sempre fui”, ressaltou o vereador.

Marquinho deixa, nestes dois anos como presidente da Câmara Municipal, um legado de sucesso e muito trabalho. Neste período, ele promoveu a informatização do Legislativo, com a digitalização dos processos, agilizando o trabalho dos vereadores e trazendo o funcionamento da máquina pública da Casa de Leis para a modernidade.

A Biblioteca Legislativa Francisco Xavier do Amaral está sendo transferida para o prédio histórico localizado na esquina da Avenida São Carlos com a rua Conde do Pinhal. O Edifício Euclides da Cunha, que abriga a Câmara Municipal recebeu uma nova pintura e o prédio anexo também foi restaurado.

O presidente do Legislativo implantou um sistema de locação de veículos e outras medidas de austeridade. Assim, conseguiu economizar e devolver para a Prefeitura Municipal, R$ 10 milhões até o início de outubro. “Poderíamos utilizar até 6% do Orçamento Municipal, mas trabalhamos com muita seriedade e zelo com o dinheiro público e gastamos apenas 3,3%, ou seja, praticamente metade do que tínhamos autorização para gastar”, ressaltou Marquinho.

“O balanço é extremamente positivo, com a modernização do processo legislativo e iniciativas que buscaram economizar o dinheiro público. A economia com papel é considerável, além de outras várias iniciativas que nos deixam com a sensação do dever cumprido”, destaca o presidente.



