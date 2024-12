Lucão Fernandes é lançado como candidato à presidência da Câmara Municipal

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Chapa com Lucão Fernandes como presidente lança candidatura para a mesa diretora da Câmara Municipal - Crédito: SCA

Em reunião no anexo da Câmara Municipal na manhã desta sexta-feira (20), o vereador Lucão Fernandes (PP) foi lançado como candidato à presidência da Câmara Municipal para o biênio 2025-2026. O anúncio foi feito após a vereadora eleita Larissa Camargo (PCdoB) ter anunciado, na última quarta-feira (18), sua candidatura ao mesmo cargo. A eleição para escolher a nova Mesa Diretora e o presidente acontecerá no dia 1º de janeiro.

A candidatura encabeçada por Lucão tem como vice-presidente o vereador Bruno Zancheta (Republicanos), segundo vice-presidente Sergio Rocha (PRD), primeiro secretário Edson Ferraz (MDB) e como segundo secretário Bira (Podemos).

Lucão Fernandez, que já foi presidente da Câmara nos biênios 2015-2016 e 2019-2020, disse em coletiva de imprensa que escolheu os nomes por indicações dos partidos que fizeram parte da coligação que elegeu o prefeito eleito Netto Donato.

Como meta, se for eleito Lucão Fernandes disse pretende criar uma comissão para realizar um concurso público e se dedicar à construção de um novo prédio.

“Estamos com muita vontade de fato da gente iniciar a construção do novo prédio. É uma cobrança de todo mundo. O prédio atual já não tem mais condições, muitos vereadores trabalhando naquele piso inferior em um espaço inadequado. Temos um plenário que não comporta mais”, declarou.

Fernandes foi questionado sobre as declarações dos vereadores da oposição que chamaram os vereadores dos partidos da base do governo de “puxadinhos da prefeitura”, que não fiscalizam e atrapalham o trabalho dos vereadores que querem fiscalizar.

“É um posicionamento errado que eles trazem para a disputa, são coisas que eles fizeram no passado quando estavam no poder e agora criticam a atuação da Câmara no momento. Não vamos entrar nessa forma de embate. Temos propostas construtivas”, afirmou Lucão.

Leia Também