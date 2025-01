Lucão defende Câmara transparente e diz que novo prédio melhorará serviço prestado à sociedade

Lucão Fernandes foi eleito presidente da Câmara - Crédito: Abner Amiel

No dia 1º de janeiro, a Câmara Municipal de São Carlos realizou a eleição para os integrantes da Mesa Diretora para o biênio 2025-2026. A chapa encabeçada pelo vereador Lucão Fernandes (PP) foi eleita com ampla maioria, recebendo 16 votos contra 5. Este será o terceiro mandato de Lucão como presidente do Legislativo são-carlense, cargo que já ocupou em gestões anteriores.

A Mesa Diretora terá mandato até 31 de dezembro de 2026 e será composta por: 1º Vice-Presidente: Bruno Zancheta (Republicanos), 2º Vice-Presidente: Sergio Rocha (PRD), 1º Secretário: Edson Ferraz (MDB) e 2º Secretário: Ubirajara Teixeira (Podemos).

Empossado como presidente, Lucão destacou o compromisso com a transparência e a autonomia do Legislativo. Ele ressaltou a importância de uma Câmara forte e independente para atuar como fiscalizadora das ações do Executivo. “Apoiaremos o que for bom para a cidade, mas temos a liberdade para criticar aquilo que não estiver de acordo com nossos propósitos”, afirmou. “A Câmara tem que ser vigilante, temos meios para investigar e apurar aquilo que entendermos não estar de acordo com a legislação vigente”, emenda.

Planos para o Legislativo - Entre os projetos da nova gestão, está a construção de um novo prédio para a Câmara Municipal. Segundo Lucão, a atual estrutura não atende às necessidades da população e dos servidores. “É necessário que o Legislativo tenha instalações adequadas para as sessões, visitas e atividades voltadas à comunidade. Um novo prédio é um investimento na melhoria do serviço que prestamos à sociedade”, explicou.

O presidente também destacou o compromisso de dar suporte a todos os vereadores para que desempenhem um trabalho ativo e transparente. “A transparência é um pedido do povo. Não podemos trabalhar às escuras; a Câmara é a casa deles, e o respeito à população que nos elegeu será a base da nossa gestão”, pontuou.

Além disso, Lucão está imbuído em fazer um novo concurso para preencher lacunas no quadro administrativo da Câmara. “O último concurso foi na gestão do amigo Marquinho Amaral em 2013, temos que preencher lacunas de nosso quadro, por isso é importante promover um concurso.

Luís Carlos Fernandes da Cruz, conhecido como Lucão, possui uma trajetória marcada pela dedicação ao serviço público e à política. Nascido em uma família oriunda de Rincão, mudou-se para São Carlos nos anos 1970. Lucão trabalhou na área rural e na indústria antes de ingressar na Prefeitura Municipal em 1981, onde exerceu diversas funções ao longo de 30 anos, como coordenador do Pronto Socorro e gestor da Farmácia Popular.

Lucão iniciou sua carreira política em 1996, concorrendo pela primeira vez ao cargo de vereador. Assumiu a vereança em 2012 como suplente e foi eleito para o primeiro mandato na legislatura 2013-2016, período em que ganhou destaque como líder do governo e presidente da Câmara. Em 2016, foi reeleito e assumiu a presidência da Comissão Permanente de Saúde e Promoção Social. Em 2018, presidiu a Câmara no biênio 2019-2020.



Lucão é viúvo, foi casado com a senhora Suely Fernandes com quem construiu uma linda família. O vereador é pai de duas filhas, Juliana e Fabiana, e avô de Helena e Samuel, Lucão enfatiza que sua experiência como servidor público e parlamentar será a base para conduzir a Câmara em mais um mandato, priorizando sempre os interesses da população de São Carlos.

