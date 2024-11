Leandro Guerreiro: “O Netto não vai ter vida fácil comigo se não fizer o que povo precisa”

O vereador eleito Leandro Guerreiro: “Esta questão da saúde é questão de CPI, de rescindir contrato. Então, se a Câmara Municipal tivesse vereadores sérios, já era para ter tomado atitude” - Crédito: divulgação

Em entrevista exclusiva e ao vivo pelas redes sociais do SÃO CARLOS AGORA no programa SCA ENTREVISTA, nesta sexta-feira, 22 de novembro, o ex-vereador e vereador eleito, Leandro Guerreiro (PL) afirmou que mesmo tendo apoiado o prefeito eleito, Netto Donato (PP) não deixará de cobrá-lo. Ele garante que estará com Netto se o prefeito fizer tudo certo, mas que também não será “vaquinha de presépio” no Legislativo e que vai cobrar as promessas de campanha e a boa prestação de serviços básicos para a população.

Mesmo antes de assumir o novo mandato, Guerreiro, que volta ao Legislativo com 1.935 votos, realiza, atualmente uma espécie de “pré-mandato”, cobrando, inclusive a intervenção da Comissão Permanente de Saúde da Câmara na questão do contrato da OS que gere a saúde em São Carlos.

Guerreiro não poupou críticas à falta d’água na Região do Grande Cidade Aracy e também à falta de médicos em número suficiente para atender a população e também à organização social que administra a UPA do Aracy, que segundo ele, não estaria cumprindo o contrato, que prevê, por exemplo, pediatra 24h naquela unidade de saúde.

“O nosso partido, o PL, não lançou candidato a prefeito. Nós apoiamos o Netto. E justamente por o termos apoiado que temos ainda mais direito de cobrar. E se fizer coisa errada, não vou passar pano. Se tem vereador que quer ficar no colo do Netto, se tem vereador que quer puxar o saco, esta não será a minha postura. Fez caquinha, fez pouco caso do povo, com certeza o Guerreiro vai entrar em ação. O Netto não vai ter vida fácil comigo se não fizer o que povo precisa”, alerta Guerreiro.

A falta de pediatras no Aracy também tem revoltado Guerreiro. “Isso é uma coisa muito grave e é um crime por parte da empresa. Terceirizaram a saúde em São Carlos. Esta questão da saúde é questão de CPI, de rescindir contrato. Então, se a Câmara Municipal tivesse vereadores sérios, já era para ter tomado atitude. A empresa disputa uma licitação com concorrentes. Tem um edital com várias regras e várias situações. Uma delas é diz que tem que ter os médicos. A empresa que ganhou a licitação afirmou que conseguia atender as regras. Ela disputou, garantindo que tinha todos os médicos para cumprir todo o contrato. Aí vieram os políticos fazendo propaganda que ia ter pediatra na UPA do Aracy durante 24h. Este é um dos contratos. Um é para as UPAs e outro é para os postinhos, as Unidades Básicas de Saúde e os Postos de Saúde da Família. Cada um deles é de praticamente R$ 12 milhões, um é de R$ 12 milhões e outro de R$ 11,7 milhões. E ainda fizeram um aditamento no mês passado, dando mais R$ 2 milhões para esta empresa num total de R$ 26 milhões. Tudo isso para as pessoal não ter médicos. Nem na UPA, que era para ter o pediatra 24h, não tem e nem nas UBSs têm médico. Se a Comissão de Saúde (da Câmara Municipal) fosse séria, tivesse realmente fiscalizado, não estaria assim. Não podem o jogo e me transformar em vilão porque estou denunciando. Tem algo errado. E se tem algo errado temos que fiscalizar. E uma das prerrogativas da Comissão de Saúde é fiscalizar estes contratos. Eu protocolei uma série de requerimentos, passam de 10, por conta de pessoas sem médico. As famílias não podem ficar sem atendimento médico. Tem que fiscalizar a Secretaria de Saúde para ela ir pra cima da empresa terceirizada”, destaca ele.

FALTA D’ÁGUA - Guerreiro cobrou o abastecimento de água na Região do Aracy. Todos os prefeitos prometeram acabar com o problema de falta de água na Região do Cidade Aracy. Esperamos que o prefeito Netto Donato. No Feriado da quarta-feira faltou água na UPA do Aracy. Na quinta-feira tivermos problemas de falta de água no Cidade Aracy 2 e no Antenor Garcia. “Antes a desculpa era a falta de chuva. Agora choveu, encheu os rios. O SAAE não pode virar as costas para o povo. Eu sempre me manifestei contra a falta de água na região”, destaca Guerreiro.

FESTA DEPOIS DE UM MÊS - Outro episódio duramente criticado por Guerreiro foi uma festa de Netto Donatto, seu marqueteiro, Moisés Rocha, e seus apoiadores em um restaurante um mês após as eleições. Ele denunciou o fato e colocou imagens do prefeito eleito e seu grupo político rindo e comemorando. “A eleição foi no dia 6 de outubro. Depois de 30 dias ainda estão fazendo festa? A cidade está caindo em desgraça. A saúde com contrato milionário e não tem médicos para as pessoas. E aí você vê os personagens da festa, não tem o povo pobre. Na hora de pedir voto vão na periferia, atrás do povão. Quantas vezes ele (Netto Donato) não acordou o povo na rotatória do Aracy às 7h com um barulhão enorme de caixas de som pedindo voto pra turma? Eu moro a dois quarteirões da rotatória do Cemitério da Paz. Eu acordei com o barulho do Netto no microfone pedindo voto para as pessoas. Aí, na hora de festejar é só com a elite, só com a classe alta, classe média alta? Só com os bambambãs. Então é digno de crítica, é crítica construtiva. Não poderão bobear daqui para a frente, pois estou atento a tudo a todos”, comenta.

