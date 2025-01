Julio Cesar provoca polêmica com Newton Lima

Júlio Cesar: vereador chegou a sugerir a aposentadoria política de Newton Lima - Crédito: divulgação

Através de uma emissora de rádio o vereador e pré-candidato a deputado estadual Julio Cesar (PL) provocou, nesta quarta-feira, 22 de janeiro, o ex-prefeito Newton Lima (PT), que também deve concorrer à uma cadeira na Assembleia Legislativa nas eleições do próximo ano.



O bolsonarista chegou a dizer que Newton deveria se aposentar e “parar de encher o saco”. A resposta de Newton veio nesta quinta-feira, 23 de janeiro. O ex-prefeito e ex-deputado federal se negou a debater com o parlamentar são-carlense e ironizou, sugerindo que Julio estaria querendo polemizar com ele para usá-lo de “trampolim político”.



Newton confirmou sua pré-candidatura a deputado estadual e disse que tem grandes chances de se eleger. Ele atribui a revolta de Julio ao fato de ele, Newton, ter mais densidade política que o liberal. Julio Cesar nunca conseguiu se eleger deputado estadual. Ele ficou como suplente e chegou a assumir apenas por um curtíssimo período uma das cadeiras da Alesp.



Quanto a um possível debate, Newton disse que ele teria que ser realizado com regras claras para evitar que a extrema direita, da qual Julio Cesar faz parte, use fake news para desgastar a imagem de adversários políticos.



O ex-prefeito e ex-deputado federal Newton voltou a afirmar nesta quinta-feira, 23 de janeiro, que nas eleições de 6 de outubro, ao SÃO CARLOS AGORA, que foi derrotado pelas fake news.

Newton também deixa bastante claro que não vai abandonar a política e que vai acompanhar e ajudar a bancada de esquerda que elegeu 5 vereadores nas últimas eleições. Ele garante que vai acompanhar o novo governo de São Carlos e que irá cobrar as promessas feitas por Netto Donato. “Vamos fortalecer nossa frente democrática É um fórum que já veio da eleição que ocorreu dois anos atrás. Foi um processo muito bonito. Vamos fiscalizar o governo. Vamos acompanhar o desdobramento das várias denúncias apresentadas. Isso faz parte da democracia”, destaca ele.









