Guerreiro protocola moção de apoio a Derrite e a deputado federal Nikolas Ferreira

Leandro Guerreiro também apresentou PL que proíbe contratação de artistas que fazem apologia ao crime e drogas - Crédito: divulgação

O vereador Leandro Guerreiro (PL), que completou 41 anos nesta terça-feira (28) protocolou uma série de requerimentos e moções. O parlamentar protocolou moções de aplausos ao deputado federal Nikolas Ferreira (PL) e ao atual Secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Muraro Derrite.

Guerreiro declarou que homenageou ao deputado federal Nikolas Ferreira por sua destacada atuação na abordagem pública sobre a Instrução Normativa RFB2219 (monitoramento do Pix) e seu impacto nas redes sociais.

No tocante ao Secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Muraro Derrite, Guerreiro afirma que manifesta aplausos ao trabalho desenvolvido pelo atual Secretário de Segurança Pública, que apresentou a menor taxa de mortes violentas do país (7,8 por 100 mil habitantes), registrando queda nos homicídios em 2023. Além dos crimes violentos, houve queda em alguns indicadores de crimes patrimoniais.

A moção de Leandro destaca ainda que em fevereiro de 2024, uma matéria do portal Poder 360 apresentou o registro de uma queda de 10,7% nas ocorrências de roubos, sendo o melhor resultado histórico daquele mês. Em dezembro de 2024, a Gazeta do Povo explanou queda nos índices de homicídio doloso, latrocínio, roubo e furto de veículos, cujos dados foram tabulados de janeiro a outubro de 2024.

Na mesma toada, Leandro Guerreiro apresentou uma moção de congratulação ao deputado estadual Guto Zacarias (União) pela criação do site denominado "Janjômetro", o qual verifica os gastos da primeira-dama Rosângela Lula da Silva.

Além disso, Leandro protocolou este ano 10 requerimentos e quatro projetos de leis ordinárias, entre eles um que pede a proibição de contratação de shows e artistas que pregam apologia ao crime e as drogas.

“Eu falei assim que ganhei as eleições que se a população queria requerimentos e projeto de lei agora vai ter e de monte para os vereadores discutirem. Tudo que não fiz no outro mandato terá neste”, declarou.

Por fim, Leandro ainda informou na sessão que desde 22 de dezembro está sem redes sociais e por ter os perfis hackeados.

Veja os projetos de lei apresentados por Leandro Guerreiro:

Proíbe o município de São Carlos de contratar shows e artistas em eventos abertos ao público infantojuvenil que envolvam, no decorrer da apresentação, expressões de apologia ao crime organizado ou ao uso de drogas e dá outras providências.

Dispõe sobre a criação da Central de Atendimento da Saúde (CAS) no município de São Carlos e dá outras providências.

Dispõe sobre a divulgação de dados relativos às multas de trânsito no Portal da Transparência do município de São Carlos.

Institui o Programa de Cidadania Digital e Responsabilidade nas Redes Sociais no âmbito do Município de São Carlos e dá outras providências.

