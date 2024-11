Ex-prefeito de Santa Rita pode assumir Saúde em São Carlos

Pilha é cirurgião dentista e foi prefeito de Santa Rita do Passa Quatro entre 2014 e 2020 - Crédito: arquivo pessoal

De acordo com informações de fontes do governo municipal, o ex-prefeito Leandro Luciano dos Santos, o “Leandro Pilha” poderá assumir a Secretaria Municipal de Saúde no governo do prefeito eleito, Netto Donato (PP). Em sua gestão, Pilha privatizou o sistema de abastecimento de água e coleta e destinação do esgoto da cidade.

Pilha é cirurgião dentista e foi prefeito de Santa Rita do Passa Quatro entre 2014 e 2020. Depois disso, foi diretor da DRS XIII (Diretoria Regional de Saúde) de Ribeirão Preto em 2021. Nascido em Santa Rita Do Passa Quatro (SP) em 07/07/1978, tem 46 anos. Neste ano ele tentou voltar à Prefeitura, mas ficou em quarto lugar na disputa com 16,8% dos votos.

Pilha e Netto se tornaram amigos quando o são-carlense participou da gestão tucana. Além disso, eram do PSDB e migraram para o PP.

