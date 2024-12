Esquerda lança Larissa Camargo como candidata à presidência da Câmara

Vereadores junto com o ex-prefeito Newton Lima - Crédito: SCA

Vereadores do PT, do PSOL e do PCdoB se reuniram na manhã desta quarta-feira (18), no antigo prédio da biblioteca Francisco Xavier Amaral Filho, para lançar os candidatos a mesa diretora do biênio 2025-2026.

Os partidos escolheram a vereadora eleita Larissa Camargo (PCdoB) como candidata a presidente, Djalma Nery (PSOL) como vice-presidente, Raquel Auxiliadora (PT) como segundo vice-presidente, Lineu Navarro (PT) como primeiro secretário e Fernanda Castelano como segunda secretaria.

"Estamos com um projeto de democracia que representa o pensando da sociedade são-carlense", declarou Larissa na coletiva de imprensa.Larissa é a primeira vereadora negra eleita no Legislativo de São Carlos.

Participaram da reunião o ex-prefeito Newton Lima e membros do partido.

