Djalma Nery rompe com Newton Lima e chama petista de "sem palavra"

O vereador Djalma e Newton Lima: parlamentar ataca duramente ex-aliado e rompe aliança para 2026

O vereador Djalma Nery (PSOL), o mais votado das duas últimas eleições e anunciou, na manhã desta sexta-feira, 31 de janeiro, em entrevista à SÃO CARLOS FM, que será candidato a deputado estadual em 2026. Ele também disse que tinha um acordo com o ex-prefeito Newton Lima (PT) de apoiá-lo nas eleições do próximo ano e comentou que ficou perplexo com o anúncio do petista se concorrer a uma vaga na Assembleia Legislativa no pleito do próximo ano.



Contundente durante toda a entrevista, Djalma disse que Newton, antes de ir à imprensa anunciar que seria pré-candidato a deputado estadual, foi até sua casa avisá-lo da decisão. Djalma, então, teria comentado com ele o acordo. O ex-prefeito teria respondido que o apoio somente se daria com a sua vitória da sucessão municipal do ano passado e que isso seria “óbvio”. “É uma tristeza que uma liderança de uma magnitude destas, que tem cabelos brancos e serve para ser meu pai, vir com uma desculpa esfarrapada destas. As pessoas me alertaram isso e diziam que o Newton não cumpria com sua palavra. Ele não tem palavra, fez molecagem”, criticou ele.



O psolista garantiu que terá mais votos que Newton Lima em 2026 e que este fato será a “pá de cal” na carreira do ex-aliado. “Ele fez uma péssima escolha. Sem falsa modéstia, eu terei um desempenho melhor do que o dele”, comentou ele.



O vereador afirma que está puxando a renovação política em São Carlos. “O Newton disse que me apoiaria para deputado estadual se eu o apoiasse para prefeito nas eleições do ano passado. O meu apoio e do PSOL não foi condicionado por isso.



Tínhamos uma ideia de unidade da esquerda e um projeto que nos levaria a estar juntos de qualquer forma. Esta questão minha e dele foi combina. Ele me pediu sigilo porque ele não poderia justificar isso para o partido dele. Durante a campanha ele me ligou e reforçou o acordo e nunca condicionou este apoio à sua vitória na disputa de 2024”, contou o vereador, lamentando que o petista não tenha vencido o pleito municipal.



Djalma também disse que está cansado de ser tratado como “mascote” pela velha guarda da esquerda são-carlense. O vereador deixou claro que o acordo feito com Newton foi verbal e pessoal e que não passou pelas instâncias dos partidos aos quais são filiados. Ele também comentou nas entrelinhas que enquanto o PT vive uma crise e vem se desidratando politicamente, o PSOL segue na contramão deste processo e vem crescendo a cada eleição.



Ele também não poupou o PT, partido, que, segundo ele, tem um projeto hegemonista que não permite que outros partidos lancem os candidatos aos principais cargos do Poder Executivo, tratando-os como “satélites”. “Eles (petistas) têm medo de abrir espaço para outras lideranças, pois têm medo de perder espaço”, comentou.



Djalma disse que espera continuar atuando unido com os outros quatro vereadores do bloco de esquerda na Câmara Municipal e que este rompimento com Newton não contamine as relações pessoais e políticas com os colegas.

