Djalma Nery pede afastamento e a advogada Sara Bononi toma posse como vereadora

Na sessão ordinária desta terça-feira (6), a Câmara Municipal aprovou, por 17 votos, o pedido de licença solicitado pelo vereador Djalma Nery (PSOL). A cadeira do vereador será ocupada a partir desta quarta-feira (7) pela advogada Sara Bononi (PSOL).

O vereador do PSOL requereu afastamento por 31 dias, de 7 de agosto até 7 de setembro. Por força maior, a primeira suplente do partido, a professora Tais, e a segunda, Ariane Machado, não vão assumir a vaga de Djalma. Todavia, a terceira suplente, a advogada Sara, que teve 912 votos na eleição de 2020, terá a oportunidade de assumir a cadeira do PSOL no Legislativo de São Carlos.

Com a licença de Djalma, a Câmara de São Carlos volta a ter quatro vereadoras: Cidinha do Oncológico (Progressista), professora Neusa (MDB), Raquel Auxiliadora (PT) e Sara Bononi (PSOL).

Djalma pediu afastamento para se dedicar à reeleição e para dar oportunidade de um vereador do partido experienciar a rotina do legislativo.

“Eu estou muito animado por duas coisas. Primeiro, pela possibilidade de garantir que outra representante do PSOL, uma mulher negra, a advogada Sara Bononi, tenha a oportunidade de assumir o mandato e ter a experiência por 31 dias aqui na Câmara Municipal. Segundo, porque vou poder me concentrar na campanha eleitoral que, daqui a pouco, começa e poder de fato realizar um bom trabalho de diálogo com a sociedade para o próximo pleito eleitoral”, afirmou Djalma.

A vereadora Sara Bononi salientou que tem expectativa de criar diálogos, construir parcerias e apresentar projetos de lei.

“Acredito que dá para realizar sonhos, então eu pretendo apresentar projetos de lei e espero que pelo menos um deles seja aprovado. Eu acredito também que dará para entender a dinâmica de uma Câmara Municipal e mostrar, sobretudo para oposição, que nós sabemos fazer política, que a política deve ser feita independente de ideologia e visando o bem do coletivo. Então estarei aqui dialogando e construindo parcerias para atender os desejos da população”, ressaltou a vereadora Sara Bononi.

Quem é Sara Bononi

Sara Bononi é advogada, de 52 anos, casada com Vladimir, mãe de Heitor, vinda da periferia de São Paulo. Iniciou a vida profissional aos 18 anos como técnica em nutrição concursada na USP (Universidade de São Paulo) e trabalhou no Hospital Universitário ao mesmo tempo em que cursava Química à noite. No segundo ano de curso, desistiu e seguiu para o Direito, tendo se formado há 25 anos na Universidade Estadual Paulista (UNESP).

Há 17 anos elegeu a cidade de São Carlos como residência, onde mantém um escritório próprio. Por mais de 10 anos esteve à frente da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Carlos e, por algum tempo, à frente da Comissão da Verdade Sobre a Escravidão Negra no Brasil, bem como também foi conselheira da USP como agente externo. Atualmente, Sara Bononi é Conselheira estadual da OAB-SP, desde 2022. A advogada promove ações voluntárias em defesa do meio ambiente, contra atos de racismo e violências, notadamente contra a mulher.

