Djalma Nery lança candidatura à presidência da Câmara

Djalma Nery: vereador defende um Legislativo mais independente e fiscalizador - Crédito: divulgaçlão

O vereador Djalma Nery (PSOL) lançou, nesta segunda-feira,25 de novembro, a sua candidatura à presidência da Câmara Municipal de São Carlos para o biênio 2025-2026. Ele afirma que sua pretensão é a debater o tema e reforçar sua luta para que o Poder Legislativo seja independente e não atrelado ao Poder Executivo. A eleição para presidente da Câmara vai ocorrer no dia 1º de janeiro de 2025 no Edifício Euclides da Cunha após a solenidade de posse do prefeito Netto Donato (PP) e do vice-presidente, Roselei Françoso (MDB).

O vereador faz parte de um bloco de esquerda na Câmara Municipal que também reúne os vereadores Lineu Navarro (PT), Raquel Auxiliadora (PT), Fernanda Castelano (PSOL) e Larissa Camargo (PC do B). Ele reconhece que a disputa será difícil, mas, mesmo assim, garante que vai conversar com vereadores da base governista para tentar conquistar mais votos.

Djalma foi, pela segunda vez consecutiva o vereador mais votado de São Carlos. Ele obteve, em 6 de outubro, um total de 4.754 votos. Sendo assim, será ele quem presidirá a primeira sessão da nova Câmara Municipal e que dará posse ao prefeito eleito, Netto Donato (PP).

