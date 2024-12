Djalma faz duras críticas contra o secretário Derrite: "marginal e bandido"

Guilherme Derrite - Crédito: Divulgação

Nesta terça-feira (10) o vereador Djalma Nery (PSOL) usou a tribuna da Câmara para tecer críticas ao secretário estadual de Segurança Pública, Guilherme Muraro Derrite. O vereador psolista chamou o secretário de marginal e bandido que apoia uma polícia violenta.

Djalma mencionou a onda de violência policial registrada pela imprensa estadual recentemente. O parlamentar fez menção ao caso policial que arremessou um homem de uma ponte na Zona Sul de São Paulo, no dia 1º de dezembro. Ainda, citou o fato recente de um jovem que foi morto a tiros pelas costas por um policial à paisana em frente a um mercado na Zona Sul de São Paulo. Além disso, o vereador do PSOL relembrou o caso do estudante de medicina morto no dia 20 de novembro em São Paulo e o episódio em campinas, em que três policiais agrediram uma mulher com soco.

“Esses casos são escabrosos, esdrúxulos, que mostram cada vez mais uma polícia violenta, que se excede no seu dever. Isso mancha a honra dos bons policiais, que creio que são a maioria da corporação. Tudo isso porque à frente da Polícia Militar está um marginal, um bandido chamado Guilherme Muraro Derrite, que foi expulso da Rota por excesso de violência”, afirmou Djalma.

O psolista afirmou que Guilherme Derreti não deveria ser policial nem secretário de Segurança Pública.

“Ele dá carta-branca com suas palavras, com seus exemplos, com sua conduta para outros maus policiais abusarem da força, da violência, machuquem, matem, vitimem as pessoas. Ele é contra o uso das câmeras corporais que, já foi comprovado, protegem não só a população, mas os próprios policiais, porque garantem que o PM execute o trabalho dentro da lei”, declarou.

Por fim, Djalma destacou que deputados do PSOL da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) apresentaram um pedido de impeachment contra o secretário de Segurança Pública na última sexta-feira (6).

“Não dá para aceitar um marginal, um bandido à frente da secretária de Segurança Pública e por isso que o PSOL entrou com um pedido de impeachment deste bandido chamado Guilherme Derrite. Deixo meu repúdio e minha saudações aos bons policiais que infelizmente tem o seu trabalho manchado por esses canalhas que abusam da força e são covardes”.

