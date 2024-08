Corretores do ano serão homenageados na Câmara Municipal na próxima quinta-feira

A Câmara Municipal realiza na próxima quinta-feira (29), a partir das 19h, no Edifício Euclides da Cunha, uma sessão solene em comemoração ao Dia dos Corretores de Imóveis para entrega dos títulos aos corretores de imóveis do ano Rafaela Lima Taniguchi e Paulo Fernando Grilo Bernabé.



A homenagem ocorre em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao desenvolvimento do setor imobiliário do município. Os corretores homenageadosforam escolhidos pela Associação de Corretores de Imóveis de São Carlos (ASCORI) e pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Carlos (CRECI).

Foi a lei 17.658/2015 que incluiu no calendário de eventos do município o Dia dos Corretores de Imóveis, que é comemorado no dia 27 de agosto de cada ano.



OS HOMENAGEADOS

Paulo Barnabé é empresário e começou a trabalhar como corretor de imóveis no início dos anos 90, período em que fundou, junto com sua mãe e seu irmão, a imobiliária Center Imóveis.

Ao longo desses mais de 20 anos dedicados à área comercial da empresa, acompanhou a realização dos sonhos de muitas famílias, liderou lançamentos de condomínios e viabilizou a instalação de grandes empreendimentos na cidade de São Carlos e região.

A empresária Rafaela de Lima Taniguchi, corretora de imóveis, descobriu seu grande talento para intermediações imobiliárias há 11 anos. Começou trabalhando em sua casa, porta a porta e, com muita dedicação, fundou sua empresa RM Imobiliária há 9 anos, com fulcro em alienação fiduciária e mercado digital, que hoje atende várias Incorporadoras do Estado de São Paulo e realiza sonhos de diversos clientes que é de ter seu bem imóvel.

Sessão solene

A sessão solene será transmitida pelo canal 20 da NET, canal 49.3 da TV Aberta e online via Facebook e Canal do You Tube da Câmara Municipal de São Carlos.