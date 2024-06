Comunidade LGBT faz ato de protesto na Câmara após Prefeitura adiar evento

Comunidade LGTB faz ato de protesto na Câmara - Crédito: SCA

A comunidade LGBT fez protesto durante a sessão desta terça-feira (25) após a Prefeitura de São Carlos adiar a realização do Encontro LGBT que seria realizado no último domingo (23) na Praça do Mercado Municipal com a presença do artista chamado “S4TAN”.

Durante a sessão os manifestantes exibiram cartazes com as frases “Contra a intolerância religiosa”, “chega de LGBTOBIA”, “Fake News e preconceito são crimes” e “Respeito à comunidade LGBTQIAPN+”.

O evento foi suspenso após o vereador Paraná Filho fazer críticas nas redes sociais sustentando que o show violava a moral e os bons costumes. O vídeo do parlamentar repercutiu nas redes sociais, com usuários pedindo o cancelamento do evento. Posteriormente a publicação e o cancelamento, o secretário de Esporte e Cultura, Fernando Carvalho, adiou o evento alegando questões de infraestrutura e segurança.

Nesta terça-feira, o vereador Djalma usou a tribuna com um discurso de apoio ao ato. “Quero deixar a minha solidariedade, meu repúdio a disseminação de fake News que infelizmente vereadores desta casa fizeram e prejudicaram um ato legítimo, importante para população de São Carlos”, afirmou.

“É triste como cidadão, mais ainda como vereador da cidade de São Carlos, presenciar ataques a pessoas de nossa cidade que, assim como qualquer outra, tem o direito de existir, de exercer sua cidadania, de mostrar seu compromisso, suas pautas e suas lutas. Vocês podem contar sempre com nosso mandato em qualquer circunstância de defesa dos direitos humanos e da comunidade LGBTQIAPN+”, emendou.

