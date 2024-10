Câmara aprova moção de pesar pelos falecimentos de Amanda Rios e Naira Victoria

Naira e Amanda -

Na sessão ordinária desta terça-feira (29), os vereadores da Câmara Municipal de São Carlos aprovaram por unanimidade duas moções de pesar. Uma moção manifestou pesar pelo falecimento de Naira Victoria da Silva e outra pelo falecimento de Amanda Rios. As moções são de autoria do vereador Djalma Nery (PSOL).

A travesti Amanda Rios, de 28 anos, foi morta ao tentar invadir um prédio no bairro Parque Faber, na manhã do dia 21 de outubro. Segundo o Boletim de Ocorrência, ela faleceu em decorrência de asfixia provocada por um golpe 'mata-leão'. O corpo de Amanda foi sepultado no dia 22 de outubro.

Já Naira Victoria da Silva, de 27 anos, mulher trans, foi morta a facadas na Vila Gustavo, na zona norte de São Paulo, no dia 20 de outubro. Ela foi enterrada no dia 24 de outubro, no Cemitério Nossa Senhora do Carmo, em São Carlos.

Veja moção de Amanda Rios

Veja moção de Naira Victoria

Leia Também