BASTIDORES DA POLÍTICA: A posse

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Coluna Bastidores da Política -

Posse 1

E finalmente tomaram posse o prefeito e vice eleitos de São Carlos, Netto Donato (PP) e Roselei Françoso (MDB), além dos 21 vereadores. A solenidade foi modorrenta, cansativa e muito, mas muito chata!

Posse 2

Mesmo com apenas 3 minutos de fala para cada vereador, o falatório parecia não acabar nunca. Assim, a sessão, incluindo o discurso de Netto, levou mais de 4h para terminar.

Posse 3

Na verdade ninguém aguenta mais este tipo de solenidade, que precisa ser revista como uma certa urgência. Em tempos de inteligência artificial, internet 5G, indústria 4.0, não se faz mas lógico o cansativo falatório inútil.

Posse 4

Talvez na próxima posse em 2029, apenas um de cada partido fale ou apenas um vereador fale em nome de todos. Até porque todos terão 4 anos para falar à vontade da tribuna da Câmara. Fica aí a dica para uma sessão menos chata e cansativa.

Desafios

Netto reforçou que seus maiores desafios serão o combate às enchentes e a falta d’água. Mas ele também enfrentará as demandas da saúde e da mobilidade urbana.

Exemplo

Um exemplo mais racional de uma solenidade de posse vem de Porto Ferreira. Lá a solenidade é realizada no dia 31 de dezembro com seus efeitos valendo a partir da zero hora de 1 de janeiro. Para tanto é só mudar a Lei Orgânica Municipal.

Causou 1

Como todos sabem, posse de prefeito e vereador é momento de alguns desejarem se destacar e chamar a atenção à qualquer custo. Desta feita, o vereador Bira (PODEMOS) “roubou” a cena ao chegar montado em um cavalo para o evento.

Causou 2

Quando todos pensavam que não haveria mais nenhuma surpresa, seis que surge o vereador Leandro Guerreiro (PL) surge com um paletó com ombreiras de fanfarra, lembrando os Beatles na capa de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Se destacando mais uma vez, Leandro chegou a chorar durante seu discurso.

Recados 1

Durante a solenidade de posse, o vereador mais votado de São Carlos, Djalma Nery (PSOL) deixou claro que a Câmara não pode ser submissa à Prefeitura e que espera que a gestão Netto Donato forneça as informações solicitadas pelos vereadores de forma ágil e transparente como manda a lei.

Recados 2

Outro que mandou recados foi Lucão Fernandes (PP). Ele disse que durante sua gestão como presidente da Câmara Municipal, cargo para o qual foi eleito dia 1 de janeiro, não vai aceitar a apresentação constante der projetos de lei em regime de urgência como vinha sendo feito. Será?

Gostou da coluna? Indique aos amigos! Não gostou? Indique aos inimigos!

Até a próxima e um feliz 2025 a todos!!!!

Leia Também