Azuaite congratula-se com escolas públicas de São Carlos que estão no Top 10 estadual

O vereador e professor Azuaite Martins de França, 2º. Vice-presidente estadual do Centro do Professorado Paulista (CPP) enalteceu a qualidade de seis escolas estaduais de São Carlos – Sebastião de Oliveira Rocha, Luiz Augusto de Oliveira, Coronel Paulino Carlos, Bispo Dom Gastão, Conde do Pinhal e Maria Ramos – que estão entre as dez melhores do Estado de São Paulo, tendo alcançado índice 6,9 no IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) de 2023. A rede de ensino oficial do Estado reúne um total de 5 mil escolas que atendem a 3,2 milhões de estudantes.

Azuaite teve aprovadas pela Câmara, moções de congratulações para alunos, professores e funcionários pela qualidade de ensino dos estabelecimentos, cumprimentando também suas diretorias. Mereceu destaque o expressivo desempenho da EE Sebastião de Oliveira Rocha, em quarto lugar no índice relacionado aos anos finais do ensino fundamental.

O IDEB reúne dados sobre o índice de aprovação e de desempenho dos estudantes em língua portuguesa e matemática e averigua desempenho e indicadores de fluxo e trajetória escolar. É calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar, e das médias de desempenho no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).

Nos anos iniciais do ensino fundamental, o Top 10 estadual tem a EE Luiz Augusto de Oliveira em sexto lugar, a EE Paulino Carlos em oitavo e a EE Bispo Dom Gastão em nono. Nos anos finais do ensino fundamental, entre as melhores do estado, além do quarto lugar da EE Sebastião de Oliveira Rocha, ficaram a EE Conde do Pinhal (em sétimo) e a EE Maria Ramos em nono lugar. No Ensino Médio, EE Sebastião de Oliveira Rocha alcançou o oitavo lugar e a EE Conde do Pinhal a décima colocação.

Azuaite avaliou que o desempenho das escolas de São Carlos no IDEB “é alvissareiro por diversos motivos que são alentadores para o fortalecimento do ensino e, sobretudo, pela qualidade e dedicação dos professores, que são efetivamente aqueles que nas salas de aula desenvolvem o processo pedagógico e aprimoram a aprendizagem dos alunos”.

Ele também cumprimentou a dirigente regional de ensino, Débora Blanco, pelas ações relacionadas à intensificação da Busca Ativa, que resultou no aumento da frequência escolar, e enfatizou que esse aspecto foi fundamental para a retomada da qualidade do ensino no pós-pandemia. O parlamentar saudou a atuação da diretora Lucinei Tavone, da EE Sebastião de Oliveira Rocha, escola que se destacou e que há dez anos integra o PEI (Programa de Ensino Integral). A escola aplica projetos inovadores e participa das olimpíadas de conhecimento.

Entusiasta da interação das escolas públicas com as universidades, Azuaite disse que “São Carlos precisa fazer se valer no trabalho para a melhoria do ensino, da parceria com as instituições de ensino superior, cuja cooperação com as escolas representa um diferencial para que os estudantes de São Carlos tenham perspectivas de alcançar o ingresso nas grandes universidades”. “A presença de seis escolas de nossa cidade entre as 10 melhores do Estado de São Paulo não deve ser episódica, mas permanente, ela é um indicativo de que estamos no caminho certo”, concluiu.

