Veja como está a situação neste momento defronte a loja ÉD+ após incêndio

Crédito: Maycon Maximino

O São Carlos Agora esteve na manhã desta segunda-feira (13), na frente da loja Éd+ que foi consumida pelo fogo na noite de ontem e constatou que tudo foi destruído no interior do imóvel. O Corpo de Bombeiros passou a madrugada fazendo o rescaldo no local e neste momento não há mais foco de incêndio. A suspeita é que um curto-circuito tenha dado início as chamas, mas somente o laudo da perícia poderá dizer com exatidão o que aconteceu. Funcionários da CPFL estão realizando a religação da energia que foi cortada na noite deste domingo por precaução.

Agentes da Defesa Civil e da Polícia Militar, bem como departamento de trânsito também estão no local. O trânsito na rua Episcopal, entre a rua Jesuíno de Arruda e avenida Comendador Alfredo Maffei está interditado e não há previsão de liberação.

