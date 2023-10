Tribunal do Júri condena dupla que matou duas pessoas em festa no Aracê de Santo Antonio

SIGA O SCA NO

31 Out 2023 - 06h23

31 Out 2023 - 06h23 Por Da redação

Movimentação policial na frente da chácara onde as duas pessoas foram mortas - Crédito: arquivo

O Tribunal do Júri condenou os dois envolvidos na morte de duas pessoas e na tentativa de homicídio de outras seis durante uma festa em uma chácara no bairro Aracê de Santo Antonio, em janeiro de 2022. O julgamento começou nesta segunda-feira (30) e terminou na madrugada de hoje no Fórum Criminal de São Carlos.

Luan Mariano Russo Bataglia, o “LM” foi condenado a uma pena de 28 de reclusão em regime fechado. Ele se encontrava preso preventivamente em uma penitenciária da região e assim deve continuar, pois não terá o direito de recorrer em liberdade.

Já Helton Pereira Cosmo, o “Baininho” foi condenado a uma pena de 21 anos e 4 meses de prisão. Ele está foragido e está sendo procurado pela Polícia.

O crime

Segundo o boletim de ocorrência registrado na época, Luan e Helton, invadiram a festa onde estavam cerca de 70 pessoas e passaram a efetuar disparos. O alvo principal era Rodrigo de Castro Rocha, 20, que morreu no local. Eduardo Escapolão Lucas da Silva, 16 anos, também faleceu. Outras seis pessoas foram atingidas por balas perdidas e foram encaminhados até a UPA do Santa Felícia e sobreviveram.

As investigações feitas pela DIG apontaram que uma “guerra’ entre grupos rivais teria motivado o crime.

