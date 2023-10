Roda de caminhão esmaga moto na região da Rodoviária

SIGA O SCA NO

25 Out 2023 - 13h05

25 Out 2023 - 13h05 Por Marcos Escrivani

Imagem mostra um dos pneus do caminhão sobre a moto: anjo da guarda do piloto estava de plantão - Crédito: Maycon Maximino

Por pouco uma tragédia não marca o final da manhã desta quarta-feira, 25, quando, por milagre, um motociclista de 39 anos sofreu ferimentos considerados leves após colisão de sua moto contra um caminhão na Avenida Trabalhador São-carlense, na região da Rodoviária.

A reportagem do São Carlos Agora apurou que os envolvidos no acidente transitavam sentido USP São Carlos/Tijuco Preto e o caminhoneiro ao tentar a conversão para retornar sentido contrário na via expressa, abriu para a direita e teria dado seta que viraria à esquerda.

Porém alega o caminhoneiro, o motociclista não teria freado e atingiu o pesado veículo. A moto escorregou e foi esmagada por um dos pneus. Já o piloto, por milagre, não foi atingido e sofreu escoriações pelo corpo, sendo socorrido à Santa Casa pelo Samu para atendimento médico.

