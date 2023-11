Prefeitura encerra festival Matsuri e evacua a praça do Mercado Municipal

A Prefeitura de São Carlos informa que um incêndio de grandes proporções atinge desde o início da noite deste domingo (12/11) alguns prédios na baixada do Mercado Municipal, no centro comercial da cidade, entre as ruas Jesuíno de Arruda, Comendador Alfredo Maffei, Episcopal e Nove de Julho.



Desde o início da ocorrência, as equipes do SAAE, de Trânsito e de Segurança Publica, com a Guarda Municipal e a Defesa Civil, estão dando todo o apoio necessário ao Corpo de Bombeiros.

Por segurança o 13° São Carlos Matsuri,

festival japonês que estava sendo realizado na Praça do Mercado, foi encerrado e o local evacuado.

A Secretaria de Transporte e Trânsito comunica que as ruas dessa região estão interditadas, portanto os motoristas devem buscar rotas alternativas.

