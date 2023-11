Motociclista sofre fratura na perna após colisão em cruzamento no Centro

Crédito: Maycon Maximino

Uma moto e um carro se envolveram em uma colisão na tarde desta segunda-feira (13), no Centro de São Carlos.

Segundo informações, o motociclista de 27 anos seguia pela avenida São Carlos e no cruzamento com a rua Conde do Pinhal ocorreu a colisão com o automóvel Creta. No local existe um semáforo, contudo, nenhuma testemunha informou qual dos condutores ultrapassou o sinal vermelho.

Com o impacto o motociclista foi arremessado contra a calçada. Ele sofreu fratura na perna e foi encaminhado pela Unidade de Resgate (UR) do Corpo de Bombeiros até a Santa Casa.

