Motociclista fica ferido após colisão no Santa Felícia

SIGA O SCA NO

Veículo envolvido no acidente: o motociclista ficou ferido - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito aconteceu na Avenida Miguel Petroni e envolveu um carro e uma moto no Jardim Santa Felícia. Um motociclista de 18 anos ficou ferido.

Os envolvidos transitavam no mesmo sentido (bairro/centro) e em dado momento o motorista de um Civic diminuiu a velocidade e o motociclista não conseguiu frear a tempo, ocorrendo a colisão traseira.

O motociclista foi ao solo e com ferimentos, socorrido pela unidade resgate do Corpo de Bombeiros à Santa Casa. Já o veículo foi recolhido ao pátio municipal por estar com o licenciamento atrasado.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também