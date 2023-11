Crédito: Maycon Maximino

Um grande incêndio está acontecendo neste momento, na região central de São Carlos, próximo ao Mercado Municipal.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas, mas até o momento ninguém se feriu e o Corpo de Bombeiros está no local, tentando controlar as chamas.

Assim que houverem novas informações, esta notícia será atualizada.

