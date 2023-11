Imagens aéreas mostram como ficou loja ÉD+ após incêndio; veja

SIGA O SCA NO

Crédito: Diego Luvian

O leitor Diego Luvian utilizou um drone para realizar imagens aéreas da loja ÉD+ na manhã desta segunda-feira (13), dia seguinte ao incêndio que destruiu todos os produtos.

O fogo começou por volta das 7h deste domingo (12) e se alastrou rapidamente. Várias equipes do Corpo de Bombeiros foram deslocadas para o local e o trabalho de rescaldo durou toda a madrugada. A perícia realizada pela Polícia Científica deverá apontar as causas do incêndio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também