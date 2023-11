Homem é esfaqueado pelo irmão na Vila Celina

SIGA O SCA NO

Samu foi chamado para socorrer a vítima - Crédito: Maycon Maximino

Uma tentativa de homicídio marcou a noite desta segunda-feira, 13, em São Carlos, quando um irmão tentou matar o outro com um golpe de faca no pescoço. O crime aconteceu na rua Professor José Ferraz Camargo, na Vila Celina.

O São Carlos Agora apurou que os irmãos passaram a discutir e entraram um luta corporal e um deles, no auge da briga, teria dado uma facada no pescoço do outro. O Samu foi acionado e socorreu a vítima à Santa Casa.

Já o agressor teria ficado pelo local e quando populares tentaram abordá-lo, tentou a fuga. Policiais militares foram acionados e em diligências, localizaram o acusado no interior de uma casa na rua Helder Câmara. Ele apresentava ferimentos e foi socorrido pela unidade resgate do Corpo de Bombeiros ao Hospital Universitário e após atendimento médico, encaminhado à CPJ, onde permaneceu à disposição da Polícia Civil.

