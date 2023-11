Gol furtado é incendiado por bandidos no Cidade Aracy

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Bandidos atearam fogo em um carro que foi furtado na madrugada de ontem, na avenida Comendador Alfredo Maffei, no Jardim Ricetti. O proprietário chegou a fazer uma campanha nas redes sociais para tentar recuperar o veículo, inclusive o SCA fez uma publicação. Confira.

Populares acionaram o Corpo de Bombeiros, pois o veículo estava em chamas em uma mata no final da rua Arnoldo de Almeida Pires, no bairro Cidade Aracy. Quando as equipes chegaram, o carro já estava completamente tomado pelas chamas. Após alguns minutos o fogo foi controlado.

Com a chegada da Polícia Militar foi constatado que o veículo era produto de furto e estava sem as rodas. O proprietário foi comunicado sobre o ocorrido.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também