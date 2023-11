Filho mata o próprio pai a facadas no Jardim Acapulco

Crédito: Maycon Maximino

Um caso triste foi registrado na noite desta segunda-feira (13), no Jardim Acapulco, em São Carlos. O filho matou o próprio pai a facadas.

Segundo informações, o Samu e a Polícia Militar foram acionados por vizinhos, pois havia uma pessoa pedindo socorro. Quando as equipes chegaram, encontraram Milton Suffes Capelato caído, sem vida na porta de entrada do imóvel, com várias perfurações pelo corpo. Já o filho foi detido no interior da casa. Ele teria cometido o crime durante um surto psicótico.

Na casa morava a mãe e o filho, porém a mulher precisou ir ao médico e pediu para ex-marido vir até a casa cuidar do filho, quando ocorreu a tragédia.

Danilo Capelato, 45 anos, foi conduzido até o plantão policial, onde aguarda providências por parte da Polícia Civil. O local do crime passou por perícia e o corpo do idoso foi encaminhado ao IML de São Carlos.

