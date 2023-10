Colisão entre duas motos deixa motoboy ferido no Centro

SIGA O SCA NO

26 Out 2023 - 06h39

26 Out 2023 - 06h39 Por Da redação

Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão envolvendo duas motos terminou com um motoboy de 25 anos ferido na noite desta quarta-feira (25), em um cruzamento na região central de São Carlos.

Segundo informações, uma das motos que seguia pela rua Dona Alexandrina teria ficado desgovernada após passar sobre um bueiro e atingiu a motocicleta que era conduzida pela vítima e que transitava pela rua Doutor Carlos Botelho. No local existe um semáforo que estava operando no “amarelo piscante” no momento da colisão.

Após o impacto, o motoboy acabou sofrendo a queda e teve escoriações pelo corpo. Ele foi atendido pela equipe do Samu e encaminhado até a Santa Casa. O outro motociclista não se feriu.

