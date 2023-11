Carro com avarias é encontrado pela PM em estado de abandono

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um Pálio foi encontrado em estado de abandono por volta dos 30 minutos desta segunda-feira, 13, no Viaduto Antonio Rossit, que dá acesso ao Jardim Jockey Club. Policiais militares estavam em patrulhamento quando perceberam que o carro estaria em estado de abandono. Se aproximaram e notaram que o vidro do passageiro estaria quebrado e danos no painel. No interior um homem de 32 anos que negou ser responsável pelas avarias ou tê-lo furtado.

A dona do carro, de 24 anos foi na CPJ e disse que em virtude de uma pane mecânica deixou o carro estacionado na rua Rio Araguaia no dia 9 deste mês, quinta-feira. Paralelamente teria vindo a informação via Copom do encontro do veículo no viaduto em questão. Não teria sido feito registro de ocorrência de queixa de furto.

