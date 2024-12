Compartilhar no facebook

Cãominhada

Neste domingo, 1º de dezembro, será realizada a Cãominhada de 1 ano da Pet diRolê, promovida pela Guardian Vet – Banco de Sangue Veterinário. O evento ocorrerá das 7h30 às 12h, com uma caminhada de 2 km às 8h30, com duração de cerca de 40 minutos. A saída será na esquina das Rua Miguel Petroni com Rua Borba Gato, Jardim Bandeirantes.

Pets doadores serão homenageados com um presente exclusivo.

