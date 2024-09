Pet Day acontece neste sábado no shopping Iguatemi

Petday - Crédito: divulgação

O final de semana promete ser animado no Iguatemi São Carlos. Os amantes de pets, por exemplo, têm um encontro marcado no sábado, a partir das 14h, com a chegada de mais uma edição do Pet Day. A iniciativa, já tradicional no calendário do empreendimento, tem o objetivo de incentivar a adoção responsável de animais domésticos, além de ampliar o conhecimento em torno da saúde e cuidado com os bichinhos.

O evento é gratuito e será realizado em frente ao Pão de Açúcar, em parceria com a Pro Animal. Atuante há mais de 6 anos, a ONG é hoje uma das principais da região, que resgata e acolhe cães e gatos em situação de risco, abandono e maus tratos. Durante o evento, os visitantes terão a oportunidade de conhecer mais sobre o projeto, interagir com os animais disponíveis para adoção e, quem sabe, encontrar um novo integrante para a família.

Além disso, o público poderá conversar com alunos de medicina veterinária da UNICEP, que estarão no local para tirar dúvidas sobre alimentação, bem-estar, cuidados e orientações técnicas para a saúde dos bichinhos.E, para tornar a experiência ainda mais especial, a Cobasi oferecerá 15% de desconto em itens da loja, para adoções comprovadas no Pet Day.

Para mais informações sobre a Ong Pro Animal visite o site ou o perfil oficial da organização no Instagram: proanimalsaocarlos.

Pet Day:

Data: 21 de setembro (sábado)

Horário: das 14h às 17h

Local: Em frente ao Pão de Açúcar

