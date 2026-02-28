(16) 99963-6036
sábado, 28 de fevereiro de 2026
Pet animais

Homenagem da Funerais Pet ao cachorrinho Scooby

28 Fev 2026 - 07h56Por Jessica CR
Homenagem da Funerais Pet ao cachorrinho Scooby
 
Com profundo pesar, o Funerais Pet informa o falecimento do cachorrinho Scooby, ocorrido no dia 27 de Fevereiro de 2026, na cidade de São Carlos/SP
 
Scooby foi amor em forma de cachorrinho. Passou pela nossa vida deixando carinho, companhia e momentos que vão continuar vivos em nossa memória.
 
Ele foi cuidado e amado por sua tutora Laura. A saudade fica, mas o amor que ele deu é maior esse não morre nunca.
 
Nossos mais sinceros sentimentos à família, e que Deus conforte o coração de todos neste momento de dor e saudade.

